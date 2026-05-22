Pripadnici UKP-a, forenzičke ekipe i inspektori Odeljenja za tehniku, u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nastavili su uviđaj i pretres u restoranu „27“ na Senjaku, sa ciljem pronalaska novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Uviđaj u restoranu na Senjaku zbog ubistva Aleksandra Nešovića Foto: Nemanja Nikolić

Restoran je u međuvremenu otpečaćen, nakon čega su službena lica ponovo ušla u objekat.

Prema saznanjima, prostor oko restorana obezbeđuju jake policijske snage, a prilaz objektu je blokiran.

Podsetimo, sumnja se da je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku Saša Vuković zvani Boske pucao na Aleksandra Nešovića poznatog kao Baja, koji je podlegao zadobijenim povredama. U sklopu istrage uhapšeno je deset osoba, a telo za koje se sumnja da je Nešovićevo, pronađeno je juče u Jarkovcu.