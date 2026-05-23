Novi jezivi detalji pojavili su se u istrazi likvidacije Jovana Vukotića, koji je ubijen 8. septembra 2022. godine u Istanbulu.

Podignuta je dopunska optužnica prema kojoj doživotni zatvor preti pojedincima poput turskih kriminalaca Bariša Bojuna i Binalija Džamgeza. Takođe, veruje se da je ključnu ulogu u ubistvu vođe "škaljarskog klana" imao njegov vozač Emre Karagač, koji je ubicama pružio insajderske informacije.

Jovan Vukotić Foto: Yeni Şafak

Deset dana nakon ubistva, policija je primila dojavu putem imejla kojom je razotkriveno da "kavački klan" stoji iza ove likvidacije, što se i pretpostavljalo, ali otkrivene su i ključne osobe u organizaciji ubistva koje se kriju u Istanbulu.

Vođa "kavčana" Radoje Zvicer planirao je još 2020. godine veliku operaciju u Turskoj kako bi eliminisao vođu suparničkog "škaljarskog klana" Jovana Vukotića, koga je smatrao odgovornim za atentat na njega u Ukrajini.

Pokušaj Zvicerovog ubistva u Ukrajini Foto: Printscreen Youtube /Nacionalna policija Ukrajine

U dopunskoj optužnici koju je 14. maja ove godine podigao Hasan Džejhun, tužilac za organizovani kriminal u Kancelariji glavnog javnog tužioca u Istanbulu, imenovano je šest osumnjičenih: Ajhan Arslan, Bariš Bojun, Binali Deniz Džamgez, Faruk Erik, Radoje Zvicera i Vladimir Bakoč, koji se terete za organizaciju ubistva Jovana Vukotića i Rista Mijanovića, otetog, mučenog i ubijenog 2020, takođe u Turskoj.

Tužilac je zatražio doživotnu kaznu zatvora i dodatne zatvorske kazne za Bariša Bojuna i Binalija Džamgeza, vođe bandi "Bojunlar" i "Džamgez", poznatih kao nove mafijaške strukture u Turskoj, zbog krivičnih dela "osnivanje organizacije radi vršenja zločina" i "podstrekivanje na ubistvo sa predumišljajem". Pojavili su se i novi detalji u vezi sa smrću Jovana Vukotića i njegove "desne ruke", Rista Mijanovića.

Jovan Vukotić i Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, Shutterstock

Kako su se spojili

Otkriveno je kako je uspostavljena veza između "kavčana" i pripadnika turskih bandi koje su učestvovale u likvidacijama.

Utvrđeno je da je Binali Džamgez, vođa bande sa sedištem u Izmiru, koji je trenutno pritvoren u Crnoj Gori čekajući ekstradiciju, delio ćeliju u Podgorici sa visokopozicioniranim "kavčanima": Vidojem Stanišićem, Predragom Mirotićem, Aleksandrom Veljonićem, Aleksandrom Đurdevcem i Igorom Mašanovićem. Prema pisanju lista "Sabah", dva mobilna telefona i kartice zaplenjene tokom pretresa ćelije 27. oktobra 2022. godine dokaz su da se organizacija Vukotićevog ubistva delimično vodila i iz zatvora. Takođe, "kavčani" su se zbližili i sa kriminalnim organizacijama koje predvode Baris Bojun i Binali Kamgez, sve radi Vukotićevog ubistva.

Utvrđeno je da je mesecima praćen Vukotićev svaki korak uz pomoć tri različita GPS uređaja skrivena na njegovom vozilu, a dokazi ukazuju da je u tome učestvovao i njegov vozač Emre Karagač, koji je posle ubistva vođe "škaljaraca" obrisao svoje aplikacije za razmenu poruka.

Uloga Radoja Živkovića

Logistikom oko likvidacije Vukotića komandovao je Radoje Živković, a upravo sa njegovog telefona posle hapšenja u Turskoj skinuti su važni podaci koji su poslužili kao svojevresni digitalni dnevnik pripreme ubistva. Da je Vukotić slutio šta mu se sprema, svedoči je da na dan smrti svojoj ženi rekao: "Spremi se, spakuj stvari, odlazimo", otkrili su istražitelji.

Radoje Živković Foto: Police Turkey

Prema priznanju vozača Karagača, nekoliko minuta pre smrti, u njihovom poslednjem razgovoru tokom vožnje, Vukotić ga je iznenada pitao: "Šta radite sa svojim mrtvima, gde ih sahranjujete?" Ubrzo nakon ovog pitanja, napadači na motociklima su otvorili vatru. Svedoci su izjavili da je odmah nakon prestanka pucnjave, neidentifikovana osoba prišla teško ranjenom Vukotiću i snimila ga mobilnim telefonom. Veruje se da je to snimak koji je trebalo da dokaže naručiocima da je egzekucija završena.

Već pomenuta dojava policiji deset dana kasnije otkrila je ne samo da iza ovog zločina stoji "kavački klan", već i da se Radoje Živković krije u Istanbulu i da mu pomažu Murat Polat, Ajše Sipahi i Asija Juksel. Ove konkretne informacije dovele su do hapšenja Živkovića, zvanog "Mario", i drugih ključnih "igrača" u ovoj likvidaciji.

Dopunska optužnica takođe sadrži detalje u vezi sa ubistvom "škaljarca" Rista Mijanovića, koji je koristio pseudonim "Ali MATIĆ". Fotografije koje prikazuju mučenje Mijanovića, otetog 11. septembra 2020. godine, a veruje se da je ubijen 10. novembra iste godine, pronađene su na flešu oduzetom od Živkovića. Nakon što je telo muškarca sahranjeno u bašti vile Željka Bojanića, sprovedena je velika operacija čišćenja pod izgovorom da se kuća renovira kako bi se uništili dokazi.

Slike mučenja Mijanovića sa Živkovićevog fleša Foto: Printscreen/odatv.com, turska policija

Zidovi mučilišta bili su prekriveni ogledalima, pločice su zamenjene, a konstrukcija bazena gde je telo sahranjeno je srušena i zamenjena saunom. Trinaest kamiona zemlje je izbačeno iz vile na gradilište u Sarijeru kako bi se telo premestilo i kamuflirala lokacija, čime bi se prikrili dokazi.

Vila Željka Bojanića Foto: Printscreen

Ko je dobio koliku kaznu

Presuda je izrečena u Istanbulu 7. februara 2025. godine. Sud je osudio Radoja Živkovića na dve doživotne kazne zatvora za "ubistvo sa predumišljajem" Rista Mijanovića i Jovana Vukotića, i dodatne zatvorske kazne za formiranje organizovane kriminalne grupe i falsifikovanje.

Željko Bojanić, vlasnik vile u kojoj je Mijanović mučen, dobio je doživotnu kaznu zatvora za "ubistvo sa predumišljajem", dok su Jakup Dogan i Emirdžan Sumer, koji su povukli obarač i vozili motocikl u atentatu na Vukotića, takođe osuđeni na doživotnu robiju.