Sudarila se dva automobila, a stradali su putnici "pežoa"
U petak oko 23 časa
STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BOGATIĆU: Dva mladića poginula, još dve osobe teško povređene (FOTO)
Dve osobe su poginule, a dve teško povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 23 časova u Bogatiću.
Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila.
Kako se saznaje, poginula su dva mladića koja su se nalazila u automobilu marke "pežo".
Još dve osobe su teže povređene.
Policija i Hitna pomoć nalaze se na mestu nezgode.
Uviđaj je u toku.
Kurir.rs/Blic
