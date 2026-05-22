Dve osobe su poginule, a dve teško povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 23 časova u Bogatiću.

Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila.

Kako se saznaje, poginula su dva mladića koja su se nalazila u automobilu marke "pežo".

Još dve osobe su teže povređene.

Policija i Hitna pomoć nalaze se na mestu nezgode.

Uviđaj je u toku.