Slušaj vest

Dve osobe su poginule, a dve teško povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 23 časova u Bogatiću.

Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila.

Kako se saznaje, poginula su dva mladića koja su se nalazila u automobilu marke "pežo".

Još dve osobe su teže povređene.

Policija i Hitna pomoć nalaze se na mestu nezgode.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/Blic

Ne propustitePop kulturaPrvi snimak stravične nesreće u kojoj su poginuli makedonski pevač i njegov sin: Vozilo progutala vatra, nisu imali šanse
Riste Velkov, saobraćajna nesreća - kolaž fotografija
HronikaSUDARILI SE AUTOMOBILI, SRČA SVUDA PO PUTU! Teška saobraćajna nesreća na putu Novi Pazar - Tutin
Screenshot 2026-04-10 224515.png
Hronika"OSTAO JE ZAUVEK NA MAGIČNOM BROJU 18" Potresna ispovest majke Dušana Mićića - 7 dugih godina čeka pravdu za nastradalog sina
Dušan Mićić
Hronika(UZNEMIRUJUĆE) STRAVIČAN SNIMAK IZ NOVOG PAZARA! Sekunde delile dečaka od tragedije pod točkovima automobila - izbegnuta u poslednjem trenutku!
Snimak ekrana 2026-05-20 163034.jpg