POGINULI ŠKOLSKI DRUGOVI U BOGATIĆU: U stravičnoj saobraćajnoj nesreći stradali mladići od 19 godina
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 22.30 kod Bogatića, kako se saznaje, poginuli su tinejdžeri stari 19 godina.
Stradali su inače i školski drugovi.
Jeziva nesreća se dogodila na putu Bogatić-Belotić.
Podsetimo, do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila. Poginula su dva mladića koja su se nalazila u automobilu marke "pežo". Prema prvim informacijama došlo je do direktnog sudara.
Još dve osobe su teže povređene.
Kurir.rs/Novosti
