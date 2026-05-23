Celu noć je trajao i danas je nastavljen uviđaj u objektu u kom se sumnja da je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović Baja, kao i ispred samog restorana.
UVIĐAJ TRAJAO CELU NOĆ, NASTAVLJA SE I SADA: Evo šta se dešava ispred restorana u kom je ubijen Aleksandar Nešović, veliki broj čuvara reda na terenu
Podsetimo, pripadnici UKP, forenzicari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadleznog tuzioca iz VJT u Beogradu nastavili su sinoć sa uviđajem i pretresom u restoranu "27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.
Uviđaj u restoranu na Senjaku zbog ubistva Aleksandra Nešovića Foto: Nemanja Nikolić
Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat a celu noć trajao je i detaljan pregled oko restorana.
