Stravična saobraćajna nesreća koja se sinoć dogodila na putu Bogatić-Belotić, kod kafane "Ris", zavila je ovaj kraj u crno. U direktnom sudaru dva automobila, život su izgubila dvojica devetnaestogodišnjaka, inače školski drugovi, dok su dve osobe sa teškim povredama hitno hospitalizovane.

Prema dostupnim informacijama, do tragedije je došlo na putu Bogatić–Belotić, kada su se direktno sudarila dva putnička vozila.

Stradali mladići nalazili su se u automobilu marke “pežo”, dok su se u drugom vozilu nalazile dve osobe koje su u nesreći teže povređene. Reč je o mladićima starim 22 i 23 godine.

Na licu mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca, Hitne pomoći i policije. Intervencija je trajala dugo, a saobraćaj na ovoj deonici bio je potpuno obustavljen.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, reč je o tinejdžerima koji su se poznavali, a nastradali mladići su, kako se saznaje, bili školski drugovi.

Istraga će utvrditi tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće.

