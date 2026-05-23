Dvojica mladića, E.L. iz Klenja i P.D. iz Petlovače, obojica stari svega 19 godina, poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesrećikoja se dogodila sinoć oko 23 sata u Bogatiću, dok su dve osobe sa teškim povredama hitno prevezene u šabačku bolnicu.

Foto: Drištvene Mreže

Prema rečima očevidaca, prizor nakon sudara bio je jeziv. Od siline udara jedan automobil završio je u kanalu, dok je drugi potpuno smrskan.

- Prizor nakon nesreće bio je jeziv i potresan. Automobil je bio potpuno uništen, a vatrogasci su dugo pokušavali da izvuku tela mladića iz smrskanog vozila. Svuda po putu bili su rasuti delovi auta - rekao je očevidac tragedije.

Kako dodaje, uviđaj je trajao satima. Meštani Bogatića, Klenja i Petlovače su u potpunom šoku nakon vesti da su nastradali mladići bili školski drugovi i bliski prijatelji. Kako ističu, dve porodice su u trenu zavijene u crno.

- E moja braćo, zlo nikada ne spava - napisao je jedan od drugova poginulih tinejdžera.