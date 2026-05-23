Dvojica britanskih državljana pretučena su u subotu rano ujutru na Kalemegdanu, pošto je na njih nasrnula grupa huligana koji su nosili navijačka obeležja.

Oko 1:20 ujutru policiji je prijavljen fizički obračun, te da jedna osoba ima nož u rukama. Patrola je izašla na lice mesta, i pronađena su dvojica povređenih Britanaca.

Policajci su obavili razgovor s njima, a identifikacijom je utvrđeno da je reč o D. W. J. (30) i M. M. (25).

Britanci su izjavili da ih je napalo više lica, i da su im naneli udarce nogama i rukama u predelu glave i tela.

Stariji Britanac ima povrede leve noge i hematom na glavi, a mlađi posekotinu na temenu.

Kako su rekli, nije im jasno zbog čega su napadnuti.

Njih je ubrzo potom zbrinula ekipa Hitne pomoći.

