Hapšenja i informativni razgovori sa visokim policijskim funkcionerima otvorili su lavinu pitanja o stvarnom stanju u bezbednosnom sistemu Srbije.

Da li je reč o početku ozbiljnog obračuna države sa centrima moći i "prljavim značkama", ili o novoj epizodi sukoba unutar samog sistema? Dok javnost nagađa ko je sledeći na udaru i ko zaista upravlja policijom - država, politika ili interesne grupe - sve glasnije se postavlja pitanje koliko su bezbednosne strukture kompromitovane i da li je pokrenuta najveća čistka u MUP-u do sada.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: stručnjak za terorizam - Karlo Dulović, penzionisani pripadnik MUP - Miloje Ćirović Ćira i Nenad Ljubišić - predsednik Strukovnog udruženja policije "DR Rudolf Arčibald Rajs".

- Svedoci smo događaja u prethodnim godinama. Ne mogu reći da je reč o eskalaciji, već se jednostavno dešavaju krivična dela. U najnovijem slučaju, koji se odnosi na događaj u jednom restoranu, policija je angažovala sve raspoložive resurse, pre svega u cilju pronalaska nestale osobe, s obzirom na to da je slučaj prijavljen kao nestanak - rekao je Ćirović.

Otežana istraga zbog spekulacija

U rešavanje slučaja uključene su i dodatne bezbednosne strukture, dok je istragu istovremeno otežalo širenje neproverenih informacija u javnosti, naveo je Ćirović.

- Na terenu su bile uključene i druge službe, pa se javnost pitala i zbog čega je prisutna vojska. Međutim, treba istaći da u okviru bezbednosnog sistema i vojska raspolaže specijalizovanim jedinicama, uključujući opremu poput georadara, koji može da detektuje sveže prekopanu zemlju. Na taj način, svi kapaciteti bezbednosnih struktura stavljeni su u funkciju rešavanja ovog slučaja. U početku smo imali veliki broj neproverenih i netačnih informacija. Internet je danas svima dostupan i često dovodi do širenja različitih teorija, što je u ovom slučaju u određenoj meri otežalo istragu.

Kako je Dulović ocenio, nedavni događaji su otvorili ozbiljna pitanja o radu sistema bezbednosti, posebno imajući u vidu da su objekti sa štićenim ličnostima pod stalnim višeslojnim nadzorom.

- Ovo što se desilo predstavlja ozbiljan sunovrat sistema bezbednosti. Ako se dogodi da policija danima nije imala informacije, a da se u međuvremenu pojavljuju različite okolnosti, to otvara brojna pitanja o funkcionisanju institucija. Moramo biti jasni - objekti u kojima borave štićene ličnosti su pod stalnom kontradiverzionom i kontraobaveštajnom zaštitom, uz 24-časovni nadzor svih službi bezbednosti. Sve osobe koje borave u takvim objektima su pod stalnom kontrolom.

- Zbog toga je teško razumeti da se u takvom okruženju može dogoditi ozbiljan bezbednosni propust, a da informacije o tome nisu odmah dostupne nadležnim institucijama. Ukoliko se ispostavi da je došlo do zastoja u reakciji, to bi značilo da sistem nije funkcionisao kako treba. Važno je pravno kvalifikovati delo - u pitanju može biti teško krivično delo počinjeno na podmukao i svirep način, što je ozbiljna kvalifikacija u krivičnom pravu. Međutim, u ovom trenutku oslanjamo se na informacije koje dolaze iz javnosti i društvenih mreža, koje nisu zvanično potvrđene - kaže Dulović.

Smene u policijskoj upravi nakon preduzetih mera

Ljubišić ističe da u upravi nema širih potresa, već da je reč o postupanju prema jednom pojedincu i promeni na čelu policijske uprave u skladu sa zakonom.

- Ja i dalje tvrdim da u upravi nema nikakvih turbulencija niti teorija zavere. Radi se o jednom pojedincu, koji ima svoje ime i prezime i prema kome su preduzete sve zakonom propisane mere. On više ne obavlja funkciju načelnika policijske uprave za grad Beograd, a na njegovo mesto, u punom kapacitetu, postavljen je njegov zamenik.

- On je privremeno udaljen sa rada do okončanja postupka, a u samom postupku biće utvrđeno da li je kriv ili ne. Sve ostalo su za sada spekulacije. Desio se određeni propust, to je jasno, ali vidimo i da su institucije sistema reagovale - policija i tužilaštvo su preduzeli konkretne mere i sproveli hapšenja. Moramo biti realni i reći da će ova istraga sigurno trajati duže vreme. Jer je u pitanju veći broj osumnjičenih lica, oko devet ili deset, tako da će ceo sudski postupak trajati verovatno godinama. Ipak, vidimo da tužilaštvo i policija blagovremeno i transparentno obaveštavaju javnost o svim preduzetim radnjama - za emisiju "Puls Srbije vikend", objasnio je Ljubišić.

