Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu "27" od 12. maja 2026. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku.

Danas u prepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil u restoranu "27".

Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu

Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac VJT u Beogradu.

VJT u Beogradu kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviće da kontinuirano i blagovremeno obaveštava javnost o toku ove istrage.

Takođe apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage.

1/8 Vidi galeriju Uviđaj u restoranu na Senjaku zbog ubistva Aleksandra Nešovića Foto: Nemanja Nikolić