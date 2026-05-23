NAJNOVIJI DETALJI ISTRAGE UBISTVA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Restoran na Senjaku pod lupom, pronađen i projektil! (foto)
Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu "27" od 12. maja 2026. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku.
Danas u prepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil u restoranu "27".
Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac VJT u Beogradu.
VJT u Beogradu kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviće da kontinuirano i blagovremeno obaveštava javnost o toku ove istrage.
Takođe apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage.
Podsetimo, pripadnici UKP, forenzicari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadleznog tuzioca iz VJT u Beogradu nastavili su sinoć sa uviđajem i pretresom u restoranu "27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistvaAleksandra Nešovića Baje.