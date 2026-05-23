Dvojica mladića, E.L. iz Klenja i P.D. iz Petlovače, obojica stari nepunih 19 godina, poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Bogatiću, a prema rečima njihovih prijatelja i meštana, trebalo je za svega nekoliko dana da proslavljaju maturu nakon završetka srednje škole.

Kako Kurir saznaje, juče im je bio poslednji školski dan. Posle škole zajedno su izašli, a samo nekoliko sati kasnije dogodila se tragedija koja je zavila u crno dve porodice i celu Mačvu.

Foto: Drištvene Mreže

- Juče smo poslednji put bili zajedno u školi, smejali se i pričali o maturi. Niko od nas nije mogao da poveruje da ćemo ih već iste noći izgubiti. Trebalo je da slavimo, a sada ih više nema... - rekao je jedan od prijatelja nastradalih mladića.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, do nesreće je došlo kada su mladići koji su bili u jednom automobilu iz za sada neutvrđenih razloga prešli u suprotnu levu traku, nakon čega je usledio direktan sudar sa drugim vozilom.

- Nesreća se dogodila oko 22.40 sati. Sumnja se da je vozilo u kojem su bili nastradali mladići prešlo u suprotnu traku i tada je došlo do direktnog sudara. Od zadobijenih povreda dvojica mladića su nastradala na mestu, dok su dve osobe iz drugog automobila povređene i prevezene u bolnicu - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema rečima očevidaca, prizor nakon sudara bio je jeziv. Od siline udara jedan automobil završio je u kanalu, dok je drugi potpuno smrskan.

- Prizor nakon nesreće bio je jeziv i potresan. Automobil je bio potpuno uništen, a vatrogasci su dugo pokušavali da izvuku tela mladića iz smrskanog vozila. Svuda po putu bili su rasuti delovi auta - rekao je očevidac tragedije.

Kako dodaje, uviđaj je trajao satima, a na mestu nesreće bile su brojne policijske ekipe, Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci.

Tuga u celoj Mačvi

Vest o smrti dvojice mladića brzo se proširila Klenjem i Petlovačom, a meštani sela ne mogu da dođu sebi od šoka i tuge. Ispred kuća porodica nastradalih uveliko se okupljaju rođaci, prijatelji i komšije kako bi izjavili saučešće.

- Ne postoji reč koja može da opiše ovu tragediju. Bili su nerazdvojni, odrasli zajedno, išli u školu zajedno. Ceo život je bio pred njima. Trebalo je da slave maturu, da planiraju budućnost, a sada ih nema - kroz suze pričaju meštani.

Njihovi školski drugovi i prijatelji od jutros se opraštaju od njih na društvenim mrežama potresnim porukama i zajedničkim fotografijama. Mnogi od njih i dalje ne veruju da dvojice mladića više nema.

- Juče smo zajedno sedeli i pričali o maturi. Ne možemo da prihvatimo da ih više nema - dodao je jedan od njihovih drugova.