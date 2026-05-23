Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na auto-putu kod isključenja za Smederevo došlo je do saobraćajne nezgode kada je šleper, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu.

- Na svu sreću nije bilo vozila u blizini. Pretpostavlja se da je vozač zaspao za volanom - rekao je jedan od očevidaca.

00:16 Vozač šlepera izgubio kontrolu kod Smedereva Izvor: RINA

Prema prvim informacijama, nema povređenih lica, a pričinjena je materijalna šteta. Saobraćaj na ovoj deonici odvijao se usporeno.