Saobraćajna nezgoda dogodila se kod isključenja za Smederevo kada je vozač teretnjaka izgubio kontrolu nad vozilom.
NESREĆA KOD ISKLJUČENJA ZA SMEDEREVO: Vozač šlepera izgubio kontrolu, grdosija od nekoliko tona probila zaštitnu ogradu (FOTO/VIDEO)
Na auto-putu kod isključenja za Smederevo došlo je do saobraćajne nezgode kada je šleper, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu.
- Na svu sreću nije bilo vozila u blizini. Pretpostavlja se da je vozač zaspao za volanom - rekao je jedan od očevidaca.
Prema prvim informacijama, nema povređenih lica, a pričinjena je materijalna šteta. Saobraćaj na ovoj deonici odvijao se usporeno.
Kurir.rs/RINA
