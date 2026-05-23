Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana R. (22) zbog postojanja opravdane sumnje da je u nameri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist, pretnjama pokušao da iznudi novac, najmanje 40.000 evra mesečno od B.I, čiji je automobil namerno zapalio 16. februara 2026. godine.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, osteceni kome je zapaljen automobile je Bogdan Ilić, zvani Baka prase.

Gori automobil Bake Praseta Foto: Screenshot, screenshot IG/euronews_serbia

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim delo Izazovanje opšte opasnosti.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor.

Postoji opravdana sumnja da je Zoran R. u nameri da iznudi od oštećenog najmanje 40.000 evra na mesečnom nivou, radi pružanja usluge zaštite od "vračarskog klana" na koji se pozivao, pretio oštećenom mogućim posledicama, koristeći takođe detalje iz privatnog života oštećenog, koji su javno objavljeni zbog prirode njegovog posla.

Privođenje osumnjičenog za paljenje automobila Bake Praseta Izvor: Mup Srbije

To je radio po nalogu A.A. (protiv kojeg se vodi drugi postupak) koji se raspitivao i pozivao na oštećenog u restoranu "Babaroga".

Oštećeni B.I. je javno odbio usluge navodne zaštite jer nije želeo nikakva posla sa njima.

Usled toga je Zoran R. 16. februara oko 3:24 časova na parkingu zgrade u kojoj živi B.I. namerno izazvao požar na njegovom vozilu, polivši ga i zapaljivom tečnošću i zapalivši, na koji način je želeo da pokaže ozbiljnost pretnje i svoju nameru za iznuđivanjem novca.

