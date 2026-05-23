Škola i odeljenje mladića Lazara E. i Danijela P., koji su sinoć poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bogatića,oprostili su se potresnim rečima od svojih školskih drugova. Tragedija se dogodila oko 22.40 časova, od kada se dugim i dirljivim porukama članovi porodice, prijatelji i školski drugovi opraštaju od nastradalih mladića.

Njihovo odeljenje IV-5, smera Tehničar drumskog saobraćaja, i razredni starešina objavili su najpotresniju poruku opraštajući se od dvojice tinejdžera koji su tek završili svoje školovanje i koji su trebali da krenu u novo poglavlje.

- Sa neizmernom tugom opraštamo se od naših školskih drugova Lazara E. i Danijela P. Neka počivaju u miru, a njihove porodice i najbliži pronađu snagu u ovim najtežim trenucima. Molimo javnost i medije za razumevanje, dostojanstvo i poštovanje prema bolu porodica, prijatelja i svih koji tuguju - piše u objavi.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, do nesreće je došlo kada su mladići koji su bili u jednom automobilu iz za sada neutvrđenih razloga prešli u suprotnu levu traku, nakon čega je usledio direktan sudar sa drugim vozilom.

- Nesreća se dogodila oko 22.40 sati. Sumnja se da je vozilo u kojem su bili nastradali mladići prešlo u suprotnu traku i tada je došlo do direktnog sudara. Od zadobijenih povreda dvojica mladića su nastradala na mestu, dok su dve osobe iz drugog automobila povređene i prevezene u bolnicu - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema rečima očevidaca, prizor nakon sudara bio je izuzetno potresan.