Sedmogodišnji M.S. iz Kikinde, koji je 10. maja teško povređen u saobraćajnoj nezgodi u Albertovoj ulici, preminuo je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Dok su rodbina, komšije i prijatelji u nemoj tišini pristizali u dvorište porodične kuće da izjave saučešće, najtežu vest potvrdio je dečakov stric:

- Imali su samo njega - kazao je kratko dečakov stric.

Saobraćajna nesreća u Kikindi Foto: Kurir/S.U., Kurir/S. U.

Podsetimo, nesreća se dogodila u nedelju, 10. maja, oko 18.30 časova, kada je na dečaka naletelo putničko vozilo marke BMW kojim je upravljala mlađa žena iz Kikinde. Mališanu je prva pomoć ukazana u kikindskoj Opštoj bolnici, nakon čega je zbog težine povreda hitno transportovan u Novi Sad.

Lekari u Institutu danima su se borili za njegov život, ali su povrede bile fatalne. Dečak je zadobio teške politraumatske povrede opasne po život, kao i kontuzije više unutrašnjih organa. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, mališan je preminuo tokom prepodnevnih časova.

