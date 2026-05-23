KOLAPS NA AUTO-PUTU KOD SURČINA! Saobraćajna nesreća paralisala saobraćaj: Vozačima se savetuje preusmeravanje na alternativne pravce!
Danas je došlo do saobraćajne nesreće na isključenju sa auto-puta kod Surčina, kada se, iz za sada nepoznatih razloga, prevrnuo kamion.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih lica, kao ni o stepenu materijalne štete. Na licu mesta se očekuje dolazak policije i ekipa Hitne pomoći.
Zbog ove nezgode, saobraćaj na ovoj deonici se odvija otežano. Prema rečima vozača koji se nalaze na licu mesta, već su počele da se stvaraju velike gužve i zastoji.
Ukoliko putujete u ovom pravcu, preporučuje se korišćenje alternativnih pravaca ili povećan oprez u vožnji i strpljenje dok se teretno vozilo ne ukloni sa puta.
Kurir.rs/Telegraf
