Danas je došlo do saobraćajne nesreće na isključenju sa auto-puta kod Surčina, kada se, iz za sada nepoznatih razloga, prevrnuo kamion.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih lica, kao ni o stepenu materijalne štete. Na licu mesta se očekuje dolazak policije i ekipa Hitne pomoći.

Zbog ove nezgode, saobraćaj na ovoj deonici se odvija otežano. Prema rečima vozača koji se nalaze na licu mesta, već su počele da se stvaraju velike gužve i zastoji.

Ukoliko putujete u ovom pravcu, preporučuje se korišćenje alternativnih pravaca ili povećan oprez u vožnji i strpljenje dok se teretno vozilo ne ukloni sa puta.