Slušaj vest

Državljanin Srbije Nenad A. (30), zajedno sa državljaninom Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, uhapšen je u Nemačkoj zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu starca (93) u Kelnu.

Naime, u porodičnoj kući početkom maja pronađeno je telo muškarca starog 93 godine. Prema prvim rezultatima istrage, postoje sumnje da je starac pre smrti bio vezan i mučen, a nemačka policija uhapsila je nekoliko dana kasnije trojicu osumnjičenih među kojima je i državljanin Srbije.

Kako prenose nemački mediji, telo nesrećnog muškarca pronašla su njegova deca nakon što nisu uspela da stupe u kontakt sa njim. Policija i forenzičari odmah su započeli istragu, a tokom uviđaja pronađeni su brojni tragovi koji su istražitelje doveli do osumnjičenih.

Otisci, DNK i opušci cigareta ključni dokazi

Prema navodima istrage, na mestu zločina pronađeni su otisci prstiju, DNK tragovi i opušci cigareta, koji su, kako se sumnja, pripadali Nenadu A. (30), državljaninu Srbije koji je navodno i ranije bio poznat policiji.

Drugi osumnjičeni, Bajram K. (36) iz Severne Makedonije, uhapšen je u Salzburgu u Austriji, dok je treći muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine, pronađen i priveden u prihvatnom centru za izbeglice u kelnskoj četvrti Milhajm.

Koristili ukradeni automobil

Istražitelji navode da su osumnjičeni nakon zločina koristili ukradeni automobil i registarske tablice kako bi prikrili tragove.

- Nadzorne kamere iz naselja snimile su njihovo kretanje u blizini kuće ubijenog muškarca, što je dodatno pomoglo policiji u identifikaciji i hapšenju - pišu nemački mediji.

Telo žrtve poslato je na detaljno obdukciju koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti, kao i vreme kada je zločin počinjen.

Nemačka policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila motive zločina i ulogu svakog od uhapšenih. 

Ne propustiteHronikaUVIĐAJ TRAJAO CELU NOĆ, NASTAVLJA SE I SADA: Evo šta se dešava ispred restorana u kom je ubijen Aleksandar Nešović, veliki broj čuvara reda na terenu
Senjak Aleksandar Nešović
HronikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA UVIĐAJ NA LICU MESTA Otvorene šahte na Senjaku, forenzičari stigli sa detektorima, slučaj dobio NOVE RAZMERE
collage copy.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! JAKE SNAGE POLICIJE NA SENJAKU Otpečaćen restoran u kome je upucan Nešović, blokiran čitav rejon (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-05-22 at 19.44.29 (1).jpeg
Hronika"NE POSTOJI SAVRŠEN ZLOČIN": Telo pronađeno u bačvi u Jarkovcu, istraga otkriva jezive detalje i pokušaje prikrivanja zločina
Aleksandar Nešović bure Inđija Jarkovci