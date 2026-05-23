Slušaj vest

Državljanin Srbije Nenad A. (30), zajedno sa državljaninom Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, uhapšen je u Nemačkoj zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu starca (93) u Kelnu.

Naime, u porodičnoj kući početkom maja pronađeno je telo muškarca starog 93 godine. Prema prvim rezultatima istrage, postoje sumnje da je starac pre smrti bio vezan i mučen, a nemačka policija uhapsila je nekoliko dana kasnije trojicu osumnjičenih među kojima je i državljanin Srbije.

Kako prenose nemački mediji, telo nesrećnog muškarca pronašla su njegova deca nakon što nisu uspela da stupe u kontakt sa njim. Policija i forenzičari odmah su započeli istragu, a tokom uviđaja pronađeni su brojni tragovi koji su istražitelje doveli do osumnjičenih.

Otisci, DNK i opušci cigareta ključni dokazi

Prema navodima istrage, na mestu zločina pronađeni su otisci prstiju, DNK tragovi i opušci cigareta, koji su, kako se sumnja, pripadali Nenadu A. (30), državljaninu Srbije koji je navodno i ranije bio poznat policiji.

Drugi osumnjičeni, Bajram K. (36) iz Severne Makedonije, uhapšen je u Salzburgu u Austriji, dok je treći muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine, pronađen i priveden u prihvatnom centru za izbeglice u kelnskoj četvrti Milhajm.

Koristili ukradeni automobil

Istražitelji navode da su osumnjičeni nakon zločina koristili ukradeni automobil i registarske tablice kako bi prikrili tragove.

- Nadzorne kamere iz naselja snimile su njihovo kretanje u blizini kuće ubijenog muškarca, što je dodatno pomoglo policiji u identifikaciji i hapšenju - pišu nemački mediji.

Telo žrtve poslato je na detaljno obdukciju koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti, kao i vreme kada je zločin počinjen.