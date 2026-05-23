Radnik (61) preminuo je na gradilištu u Sopotu nakon što se na njega obrušio potporni zid. Inspekcija je zatvorila gradilište zbog istrage.
Hronika
POGINUO RADNIK NA GRADILIŠTU Strašna tragedija u Sopotu, zadobio teške povrede, nije mu bilo spasa
Slušaj vest
Radnik (61) preminuo je danas nakon što je teško povređen na gradilištu u beogradskom naselju Sopotu!
Kako se nezvanično saznaje, radnik je zadobio stravične povrede kad se na njega oko 12 sati obrušio potporni zid, nakon čega je prebačen u lokalni dom zdravlje gde je ubrzo i preminuo.
Inspekcija je zatvorila gradilište dok će istraga utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši