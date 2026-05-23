Radnik (61) preminuo je danas nakon što je teško povređen na gradilištu u beogradskom naselju Sopotu!

Kako se nezvanično saznaje, radnik je zadobio stravične povrede kad se na njega oko 12 sati obrušio potporni zid, nakon čega je prebačen u lokalni dom zdravlje gde je ubrzo i preminuo.

Inspekcija je zatvorila gradilište dok će istraga utvrditi okolnosti koje su dovele do nesreće.

Kurir/Telegraf

