Hronika
UHAPŠEN MALOLETNI BLOKADER: Divljao po Vračaru! Uništavao zidove, pa razbio izlog ugostiteljskog objekta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Vračar, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu protiv maloletnika (17) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.
Sumnja se da je on 21. maja 2026. godine oštetio izlog jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru, kao i da je u prethodnom periodu, u više navrata na području ove opštine, ispisivao grafite uvredljive sadržine upućene državnim organima Srbije.
