Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Muškarac Z. A. teško je ranjen u pucnjavi koja se večeras dogodila u blizini Karajukića Bunara kod Sjenice, a prema najnovijim informacijama, policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti incidenta.

Prema prvim informacijama sa terena, povređeni muškarac pronađen je pored puta sa teškom povredom u predelu glave, nakon čega su na lice mesta odmah upućene ekipe policije i Hitne pomoći.

Lekari Opšte bolnice u Novom Pazaru bore se za život Z. A. gde je hitno transportovan nakon pucnjave. Njegovo zdravstveno stanje, prema informacijama bliskim istrazi, i dalje je izuzetno teško.

Otimali se oko pištolja

U incidentu je, prema dosadašnjim saznanjima, učestvovao i Š.E. (2002). Prema prvim informacijama sa terena, njih dvojica su se navodno otimali oko pištolja, kada je oružje opalilo i pogodilo Z.A. u predelu glave.

Jake policijske snage raspoređene su na području Boroštice i okolnih sela, dok traje intenzivna istraga o svim okolnostima događaja. Sjenička policija trenutno utvrđuje kako je došlo do pucnjave, kao i čije je bilo vatreno oružje korišćeno tokom incidenta.

Pojedini lokalni mediji iz Novog Pazara objavili su da je ranjeni muškarac zadobio povrede u predelu tela, međutim, prema informacijama do kojih je došao portal "Tri K", te tvrdnje nisu tačne.

Istraga je u toku

Nažalost, ranjeni muškarac zadobio je tešku prostrelnu povredu u predelu glave i nalazi se u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

Prema navodima portala "Sandžak danas", kao jedan od mogućih razloga sukoba pominju se imovinski odnosi i spor oko međe.