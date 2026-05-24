Dva mladića starosti 19 i 20 godina teško su sinoć ranjena hladnim oružjem u predelu stomaka ispred poznatog splava kod Beton hale, rekao je dr Nebojša Josipović.

Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u crvenu zonu Urgentnog centra. Nije bilo saobraćajnih nesreća, ali su ekipe Hitne pomoći intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju i hroničnih bolesnika, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Tokom noći, ekipe ove službe su imale ukupno 123 intervencija, od čega 31 na javnom mestu, rečeno je u toj službi. Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti. 

Kurir.rs/RTS

