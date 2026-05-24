Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku.

U pitanju je konobar u restoranu P.U. (20) koji je, kako je utvrđeno u dosadašnjem toku istrage, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Sumnja se da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u ovom postupku učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela Teško ubistvo i učinilaca.

P.U. je po nalogu VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Podsetimo, Aleksandar Nešović likvidiran je 12. maja, a potraga za njim dobila je stravičan epilog kada su operativci MUP-a otkrili njegovo telo zakopano na imanju kod Inđije. Žrtva je pronađena u buretu koje je bilo zaliveno betonom, što je potvrdilo sumnje istražitelja da je reč o profesionalnoj egzekuciji sa potpisom organizovanog kriminala.

