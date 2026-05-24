Mihajlo D. (24), osumnjičen da je 21. maja oko 11.30 sati hicima iz revolvera rannio G.S., vlasnika poznatog restorana u Novom Beogradu, pre zločina došao je sam u restoran i seo za sto dijagonalno od onog za kojim je sedeo G.S. sa jednim muškarcem. Kako se vidi na vodeo-snimku sa sigurnosnih kamera iz unutrašnjosti restorana, on je u jednom trenutku izvadio pištolj i dok je još sedeo počeo je da puca u pravcu G.S.

Na snimku, u čiji posed je Kurir došao, vidi se da, čim je ispalio prvi metak, ustaje, a ljudi koji su se tu zatekli odmah su zalegli na pod i ispod stola.

Pucnjava u kafiću na Novom Beogradu

- U lokalu su pored vlansika i njegovog prijatelja, bila još dvojica muškaraca za drugoim stolom i još dvojica koja su sedela napolju. Pošto je ispalio prvi metak, osumnjičeni je ustao i prilazeći G.S. nastavio da puca, onda je prišao do njegovog stola, ponovo je ispalio hice u pravcu žrtve i mlateći revolverom izšaoa napolje užurbanim korakom - opisuje naš izvor šta su zabeležile kamere u restoranu na Novom Beogadu.

Osumnjičeni je bio obučen u trenerku, a na glavi je imao kačket.

Podsetimo, on je po izlasku iz restorana počeo da beži, ali je jedan pripadnik SAJ, koji je slučajno bio u resotoranu kao gost, krenuo za njim i savladao ga je ispred ugostiteljskog objekta na Novom Beogradu.

Osumnjičeni je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i na teret mu se stavlja krivično delo pokušaj ubistva. On je na saslušanju kratko negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali nije želeo da detaljno iznosi odbranu.

Ranjavanje G.S. u restoranu na Novom Beogradu

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Mihajlu D. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se dalje navodi u saopštenju, postoje osnovi sumnje da je Mihajlo D. pokušao da na podmukao način liši života oštećenog G.S. i pri tome je doveo u opasnost živote oštećenih B.Š, M.M. i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

- Tom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to revolver marke "Zastava" i šest komada municije koji su se nalazili u okviru – burencetu revolvera. Iz revolvera ispalio 4,5 projektila u pravcu oštećenog G.S, usled čega je on zadobno teške telesne povrede - navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kom se još i dodaje:

Pucnjava u restoranu na Novom Beogradu

- U objektu se nalazio policijski službenik M.M. koji je boravio kao gost u restoranu, te je pratio osumnjičenog koji je brzim hodom bežao iz restorana, te kada se ispred restorana osumnjičeni sapleo, prišao mu je i lišio ga slobode. Osumnjičenom je prilikom pada ispao pomenuti revolver.

Inače, G.S. je posle ranjavanja vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, a pogođen je sa pet metaka.

- Dva hica pogodila su ga u levu nogu, dva hica u desnu i jedan u ruku - rekao je ranije naš izvor.

