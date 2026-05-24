"UMESTO ODELA ZA MATURU, OBLAČE CRNINU, CEO KRAJ TUGUJE" Bogatić proglasio Dan žalosti zbog pogibije dvojice maturanata, poginuli poslednjeg dana školske godine
Ponedeljak, 25. maj 2026. godine, biće proglašen Danom žalosti na teritoriji Opštine Bogatić zbog tragične smrti dvojice maturanata, Lazara E. (19) iz Klenja i Danijela P. (19) iz Petlovače, koji su nastradali u teškoj saobraćajnoj nesreći u Bogatiću.
Odluku je saopštila Opštinska uprava Opštine Bogatić nakon tragedije koja je potresla celu Mačvu.
- Zbog teške saobraćajne nesreće, koja se dogodila u naseljenom mestu Bogatić i u kojoj su živote izgubila dva naša mlada sugrađana, a dva su teško povređena, ovim putem vas obaveštavamo da će ponedeljak 25.05.2026. godine biti proglašen za Dan žalosti na teritoriji Opštine Bogatić. Ovom prilikom izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih - navodi se u saopštenju Opštinske uprave.
Prema dosadašnjim informacijama, tragedija se dogodila u petak oko 22.40 časova, kada je automobil u kojem su bili mladići, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom.
Lazar E. i Danijel P., obojica stari nepunih 19 godina, nastradali su na mestu, dok su dve osobe iz drugog automobila zadobile teške povrede i prevezene su u bolnicu.
Kako navode njihovi prijatelji i meštani, mladiće je svega nekoliko dana delilo od proslave mature nakon završetka srednje škole.
- Prekjuče smo poslednji put bili zajedno u školi, smejali se i pričali o maturi. Niko od nas nije mogao da poveruje da ćemo ih već iste noći izgubiti. Trebalo je da slavimo, a sada ih više nema - rekao je jedan od njihovih drugova.
Prema rečima očevidaca, prizor nakon sudara bio je potresan. Jedan automobil završio je u kanalu, dok je drugi potpuno smrskan od siline udara. Na mestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci, a uviđaj je trajao satima.
Istraga o uzroku nesreće je u toku, a nadležni organi će, kako saznajemo, pregledati i snimke sa nadzornih kamera kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije.
Danas sahrane
Vest o tragediji brzo se proširila Klenjem, Petlovačom i celom Mačvom.
- Porodica i bližnji danas će tinejdžere ispratiti na večni počinak. Sahrana Danijela P. biće održana danas u 12 časova, dok će sahrana Lazara E. biti dva sata kasnije. Ceo kraj je zavijen u crno, umesto odela za maturu, oblače crninu - kaže sagovornik Kurira.
Od učenika se potresnim rečima oprostio i ceo kolektiv škole koju su pohađali.
- Sa dubokom tugom i nevericom obaveštavamo javnost da su naši učenici tragično izgubili život u saobraćajnoj nesreći. Ovaj nenadoknadiv gubitak potresao je sve učenike, zaposlene i roditelje naše škole. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodicama, prijateljima i svima koji su ih poznavali i voleli. Pamtićemo ih po njihovoj mladosti, osmesima, drugarstvu i tragovima koje su ostavili u našoj školi. Njihov prerani odlazak ostavlja veliku prazninu među nama - ovim rečima od mladića se oprostio kolektiv škole koju su tek završili.