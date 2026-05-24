Odluku je saopštila Opštinska uprava Opštine Bogatić nakon tragedije koja je potresla celu Mačvu.

- Zbog teške saobraćajne nesreće, koja se dogodila u naseljenom mestu Bogatić i u kojoj su živote izgubila dva naša mlada sugrađana, a dva su teško povređena, ovim putem vas obaveštavamo da će ponedeljak 25.05.2026. godine biti proglašen za Dan žalosti na teritoriji Opštine Bogatić. Ovom prilikom izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih - navodi se u saopštenju Opštinske uprave.

Poginuli maturanti Foto: Društvene Mreže

Prema dosadašnjim informacijama, tragedija se dogodila u petak oko 22.40 časova, kada je automobil u kojem su bili mladići, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom.

Lazar E. i Danijel P., obojica stari nepunih 19 godina, nastradali su na mestu, dok su dve osobe iz drugog automobila zadobile teške povrede i prevezene su u bolnicu.

Kako navode njihovi prijatelji i meštani, mladiće je svega nekoliko dana delilo od proslave mature nakon završetka srednje škole.

- Prekjuče smo poslednji put bili zajedno u školi, smejali se i pričali o maturi. Niko od nas nije mogao da poveruje da ćemo ih već iste noći izgubiti. Trebalo je da slavimo, a sada ih više nema - rekao je jedan od njihovih drugova.

Prizor sa mesta nesreće u Bogatiću Foto: printscreen/instagram/192_rs

Prema rečima očevidaca, prizor nakon sudara bio je potresan. Jedan automobil završio je u kanalu, dok je drugi potpuno smrskan od siline udara. Na mestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci, a uviđaj je trajao satima.

Istraga o uzroku nesreće je u toku, a nadležni organi će, kako saznajemo, pregledati i snimke sa nadzornih kamera kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije.

Danas sahrane

Vest o tragediji brzo se proširila Klenjem, Petlovačom i celom Mačvom.

- Porodica i bližnji danas će tinejdžere ispratiti na večni počinak. Sahrana Danijela P. biće održana danas u 12 časova, dok će sahrana Lazara E. biti dva sata kasnije. Ceo kraj je zavijen u crno, umesto odela za maturu, oblače crninu - kaže sagovornik Kurira.

Od učenika se potresnim rečima oprostio i ceo kolektiv škole koju su pohađali.