Filip Ilić (21) poginuo je juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Beograda, na delu puta između Ripnja i Rušnja u smeru ka Beogradu, naočigled dvojice drugara sa kojima je bio u automobilu.

Tragedija se dogodila oko pet časova ujutru, kada su se sudarili teretno vozilo marke "mercedes sprinter", kojim je upravljao M. B. (39), i putnički automobil marke "alfa romeo", za čijim volanom je bio M. N. (22).

Filip Ilić Foto: Društvene Mreže

Od siline udara, Filip Ilić, koji se nalazio na mestu suvozača, preminuo je na licu mesta. Vozač automobila zadobio je teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar, dok je treći mladić iz vozila nakon lekarskog pregleda ostao na mestu nesreće.

Vozač teretnog vozila prošao je bez povreda.

Vest o smrti fudbalera potresla je porodicu, prijatelje i saigrače, a od Filipa se emotivnom porukom oprostio i FK Guncati, čiji je bio član.

- Dan koji nije trebao da osvane. Sa velikom tugom i bolom obaveštavamo da nas je tragično napustio naš igrač, drugar i brat Filip Ilić u 21. godini života. Vruće glave pišemo i ne znamo odakle da počnemo... Svojom dobrotom, ponašanjem i odnosom prema drugima pokazao si šta znači biti čovek pre svega. Na terenu si davao sve od sebe, a van njega si bio drug na koga je svako mogao da se osloni. Tvoj osmeh, tvoja energija i tvoje drugarstvo ostaće zauvek deo nas. Nikada te nećemo zaboraviti. Počivaj u miru, brate naš. Porodici izjavljujemo najiskrenije saučešće - navodi se u oproštajnoj poruci kluba.

Utakmica protiv FK Pinosava planirana za danas biće otkazana usled velike tragedije koja je pogodila porodicu, saigrače i sve ljubitelje fudbala.