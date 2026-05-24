Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su svi koji su povezani sa ubistvom Aleksandra Nešovića zvanog Baja na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih.

- Čim je policija dobila informaciju o tome šta se desilo, od strane supruge koja je to prijavila, hitno su svi uhapšeni - rekao je Dačić za TV Prva i ocenio da je ubistvo na Senjaku "monstruozan zločin".

Aleksandar Nešović

Na pitanje zašto je Veselin Milić uhapšen dan kasnije, odgovorio je da u ovakvim situacijama "nema dan ranije ili kasnije", da je policija išla po redu i da su sva hapšenja izvršena u rekordnom roku.

Istakao je da je Milić postavljen od strane prethodnih ministra da bude načelnik beogradske policije i da je on odmah istog dana potpisao rešenje o udaljenju iz službe.

- Ja sam istog dana kada se to desilo ukinuo odluku o upućivanju. Njega su prethodni ministri uputili, pošto vi znate da on jedno vreme nije bio na tom mestu. Onda je postavljen od strane prethodnih ministara za pomoćnika direktora i upućen da bude načelnik PU Beograd i sada tu funkciju obavlja zamenik. Ja sam istog dana ukinuo to njegovo upućivanje - rekao je Dačić.

Odgovarajući na pitanje da li je istina da je nakon ubistva na Senjaku želeo da podnese ostavku, odgovorio je da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji ne raspravlja o ostavkama, nego o tome ko je kriv.