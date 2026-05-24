Slušaj vest

Nišlija Nenad A. (31), osumnjičen za brutalno ubistvo penzionera (93) iz Kelna, sredinom aprila izašao je iz nemačkog zatvora, da bi ubrzo nakon što se našao na slobodi, počinio najteže krivično delo.

- Nenad A. je bio u zatvoru do 14. aprila ove godine, a potom mu je izrečena mera deportacije iz Nemačke. On je 21. aprila dobrovoljno otišao u Niš odakle je rodom, verovatno kako bi izbegao deportaciju, ali se ubrzo ilegalno vratio u Nemačku - pišu nemački mediji.

Navodno, nakon što se ilegalno vratio u Nemačku, Nenad je sa još dvojicom saučesnika isplanirao do detalja novi zločin.

Vezali ga, mučili i ubili

Telo penzionera pronašli su njegova ćerka i sin 3. maja u porodičnoj kući. Starac je, kako navode nemački mediji, pronađen na podu spavaće sobe vezan i sa vidljivim tragovima mučenja.

- Imao je modrice na licu, povrede na rukama, glavi, leđima i ramenima. U sobi su pronađeni tragovi krvi, dok su forenzičari kasnije opisali povrede kao masivne traume nanete tupim predmetom u predelu gornjeg dela tela i vrata - pišu nemački mediji.

Foto: Shutterstock

Kuća je, prema navodima istražitelja, bila potpuno ispreturana. Ormari i fioke bili su otvoreni, stvari razbacane po podu, a iz doma su nestali skupoceni električni bicikl, mobilni telefon, debitna kartica i venčani prsten ubijenog penzionera.

Nemački mediji navode da je, pored Srbina, u zločinu učestvovalo više osoba i da napad nije bio nasumičan.

- Žrtva je verovatno napadnuta na ulaznim vratima. Reč je o starijem čoveku sa oslabljenim sluhom, te se i nije mogao odbraniti od napadača - dodaju oni.

Pokušao da umakne policiji

Tokom istrage pronađeni su opušci cigareta i drugi tragovi za koje se sumnja da pripadaju počiniocima, a DNK analiza dovela je istražitelje do Nenada A. koji je nakon zločina pobegao sa lica mesta. Tek nekoliko dana kasnije, uhapšen je na auto-putu kada je takođe pokušao da umakne policiji nakon što je prijavljeno da jedan vozač divlja automobilom marke "opel korsa" bez osvetljenja na ovoj deonici.

Tom prilikom, saobraćajci su pokušali da ga zaustave i ne znajući odmah da se radi o zločincu.

- Vozači su prijavili neosvetljeno vozilo koje se nalazilo na auto-putu, a kada su policajci pokušali da zaustave automobil, vozač je naglo ubrzao i usledila je filmska potera. Ipak, automobil je na kraju zaustavljen, ali je osumnjičeni odbio da izađe iz vozila. Pripadnici saobraćajne policije su razbili prozore automobila, izvukli vozača i priveli ga. Jedan policajac zadobio je tom prilikom lakše povrede - pišu mediji.

Istragom je utvrđeno da su automobil i registarske tablice ranije ukradeni u Kelnu, a potom se ispostavilo da je za volanom bio upravo Nenad A., čiji je DNK pronađen među dokazima u blizini mesta zločina gde je ubijen penzioner.

Kako prenose nemački mediji, on je odranije poznat policiji zbog krađa, prevara, falsifikovanja i iznuda, a navodno su mu meta bile starije osobe koje slabije vide ili čuju i to je koristio kako bi ulazio u njihove stanove.