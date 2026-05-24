Ilija Ristić (27) rodom iz Knjaževca poginuo je 21. maja u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Jadranskom putu, u blizini mesta Kamenovo kod Budve, kada ga je, dok je upravljao motociklom pokosio automobil za čijim volanom je bio ruski državljanin (28).

Tragedija koja je zavila u crno njegovu porodicu dogodila se pod još nerazjašnjenim okolnostima, a prizori nakon sudara, prema rečima očevidaca, bili su jezivi.

- Nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara motora koji je vozio državljanin Srbije i vozila kojim je upravljao ruski državljanin. Motociklista je poginuo na licu mesta, a vozač automobila je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - saopštili su nadležni.

Ilija Ristić Foto: Društvene Mreže

Jedan od očevidaca tragedije kaže da nikada neće zaboraviti prizor koji je zatekao svega minut nakon nesreće.

- Prošao sam tuda minut nakon nesreće, sudar je bio jeziv, mladić je odleteo daleko od motocikla nakon sudara, krvi je bilo svuda, bilo je strašno videti - rekao je očevidac.

Dodao je da deonica kod Kamenova godinama važi za opasnu i da su se na tom mestu i ranije događale tragedije.

- To prokleto Kamenovo, tu su se tragedije i ranije dešavale - rekao je on.

Uviđaj na mestu nesreće obavili su policija i Osnovno državno tužilaštvo iz Kotora, a istragom će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Oproštaji

Vest o smrti mladog motocikliste brzo se proširila među njegovim prijateljima, poznanicima i kolegama, koji se od Ilije opraštaju potresnim porukama na društvenim mrežama.

- Ima li nesrećnije sudbine od gubitka sina jedinca?! I to kakvog sina, ponosa roditelja koji je pritom bio kulturan, častan, pošten, vredan... Došao je u Budvu još kao dečačić sa sestrom i svojim radom, čovečnošću stekao ovde brojne prijatelje. Otišao je zauvek zbog tuđe bahatosti i nemara, nažalost svih nas koji smo ga poznavali... Tugujemo za njim kao za najrođenijim jer nas je on sa svojim osmehom i blagošću uspeo kupiti za čitav život. Ostaje bol i sećanja na divnog momka. Putuj, dragi dečače, neka te gospod primi u svoje naručje, jer izgleda da on stvarno bira samo najbolje... - napisao je jedan od bližnjih u oproštajnoj poruci.

Od Ilije su se, takođe, oprostile i njegove kolege.

- Tvoj prerani odlazak ostavio je neizmernu tugu, a uspomenu na tvoju mladost, vedar duh i dobrotu čuvaćemo od zaborava - napisali su oni.