U Ulici gospodara Vučića u Beogradu danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je oboren motociklista.

Prema prvim informacijama, motociklista je zadobio povredu noge.

- Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su ukazale pomoć povređenom muškarcu, nakon čega je prevezen na dalje zbrinjavanje - kaže izvor Kurira.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do nezgode, a policija obavlja uviđaj kojim će biti utvrđeni svi detalji.