SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BEOGRADU! Oboren motociklista, sa povredama prevezen u Urgentni centar
U Ulici gospodara Vučića u Beogradu danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je oboren motociklista.
Prema prvim informacijama, motociklista je zadobio povredu noge.
- Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su ukazale pomoć povređenom muškarcu, nakon čega je prevezen na dalje zbrinjavanje - kaže izvor Kurira.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do nezgode, a policija obavlja uviđaj kojim će biti utvrđeni svi detalji.
Saobraćaj u ovom delu grada bio je usporen tokom trajanja intervencije i policijskog uviđaja.
