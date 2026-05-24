Četvrti rođendan bez sina, Vladimir Majorski dočekao je kraj Borisovog groba, uz potresne reči koje su rasplakale mnoge na društvenim mrežama. Boris je poginuo 18. oktobra 2022. godine zajedno sa devojkom Dejanom Neralić (17), a za porodicu on je zauvek ostao na broju 18.

Boris Majorski i Dejana Neralić Foto: Privatna Arhiva

Danas bi slavio 22. rođendan. Umesto svećica, zagrljaja i rođendanske pesme, njegov otac Vladimir Majorski još jednom je stajao ispred hladnog mermera, sa tugom koja ne prolazi ni posle četiri godine.

Na društvenim mrežama objavio je emotivnu poruku posvećenu sinu Borisu, koja je mnoge ostavila bez reči.

- Ovo je četvrti rođendan koji dočekujem bez tvog zagrljaja... četvrti put kako taj dan prolazi u tišini koju niko ne čuje osim jednog očevog srca koje se odavno slomilo na pola. Sedim ispred hladnog mermera i gledam tvoju sliku... ono tvoje nasmejano lice koje kao da mi i danas govori: "Ne brini ćalac, tu sam." Nekada su rođendani bili dani smeha, glasova, želja i zagrljaja… a danas su postali dani kada brojim uspomene umesto godina - napisao je neutešni otac, pa potom dodao:

- Znaš šta najviše boli? To što čovek nauči da živi bez svega, ali nikada ne nauči da živi bez svog deteta. Samo ću sedeti pored tebe malo duže nego inače, pričati ti u sebi sve što nisam stigao da kažem i gledati u nebo sa nadom da negde gore znaš koliko te jedan otac još uvek voli - dodao je on u svojoj dirljivoj objavi.

Vladimir Majorski Foto: Kurir Televizija

Potresne reči Vladimira Majorskog ponovo su otvorile ranu koja ne zaceljuje od 18. oktobra 2022. godine, kada su Boris Majorski i njegova devojka Dejana Neralić (17) izgubili život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Inđije.

Mladi par tog dana krenuo je motorom ka Vrdničkoj kuli, a prema ranijim navodima iz istrage, do tragedije je došlo kada je Slobodan B. (84) iz Krčedina, upravljajući "mercedesom", oduzeo prvenstvo prolaza i direktno udario u njihov motor. Boris i Dejana podlegli su povredama na licu mesta.

Vladimir Majorski je ranije govorio da mu se život zauvek promenio one večeri kada je dobio poziv da je u Inđiji došlo do teške nesreće u kojoj je učestvovao motor iste boje kao Borisov.

Kako je ispričao, u početku se nadao da njegov sin nije među nastradalima, ali je ubrzo stigla najstrašnija potvrda.

- Kada smo supruga i ja stigli u policijsku stanicu, načelnik nas je odveo u kancelariju i rekao da su oboje podlegli povredama na licu mesta. U tom trenutku nam se sve srušilo. Život nam se iz bajke pretvorio u košmar - ispričao je ranije neutešni otac.

Boris Majorski i Dejana Neralić Foto: Printscreen Instagram

"Pored sanduka smo našli kapljice krvi"

Porodice Majorski i Neralić kasnije su donele odluku koja je rasplakala region, da Boris i Dejana budu sahranjeni zajedno, u znak poštovanja prema ljubavi koju su delili.

Vladimir je tada govorio da su njih dvoje bili nerazdvojni i da je njihova ljubav bila "božanska".

Posebno potresan detalj sa sahrane ostao je duboko urezan u sećanje porodica. Kako je ispričao Borisov otac, pored Dejaninog sanduka pojavile su se kapljice krvi.

- Par kapljica krvi je ostalo, kao da je plakala za njim. Međutim, kada smo je stavili pored Borisa, više ni njemu ni njoj nijedna kapljica krvi nije izašla - rekao je Vladimir.

Sudski proces koji je usledio dodatno je produbio bol porodica. Vozač automobila osuđen je na kaznu zatvora, ali roditelji stradalih mladih ljudi više puta su govorili da nijedna presuda ne može vratiti njihovu decu.

- Nama je život stao tog dana. Ljudi misle da vreme sve izleči, ali ne izleči. Samo naučiš da ćutiš i nosiš tugu - rekao je ranije Vladimir Majorski.