Večeras oko 18 časova na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode kada je, prema prvim informacijama, automobil naleteo na motociklistu.

Na licu mesta trenutno je policija koja vrši uviđaj, zbog čega je saobraćaj u ovom delu grada usporen.

Motociklista je nakon nezgode prevezen u Hitnu pomoć, ali za sada nije poznato u kakvom je stanju, niti da li ima teže povrede.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene nakon istrage.