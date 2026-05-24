Na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra večeras je došlo do saobraćajne nezgode kada je automobil naleteo na motociklistu. Povređeni prevezen u Hitnu pomoć, policija obavlja uviđaj
Oboren motociklista
OBOREN MOTOCIKLISTA, SAOBRAĆAJ USPOREN! Udes u centru Beograda: Hitno prevezen u bolnicu!
Slušaj vest
Večeras oko 18 časova na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode kada je, prema prvim informacijama, automobil naleteo na motociklistu.
Na licu mesta trenutno je policija koja vrši uviđaj, zbog čega je saobraćaj u ovom delu grada usporen.
Motociklista je nakon nezgode prevezen u Hitnu pomoć, ali za sada nije poznato u kakvom je stanju, niti da li ima teže povrede.
Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene nakon istrage.
Kurir.rs
1 · Reaguj
Komentariši