U centru Martinaca večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je, prema prvim nezvaničnim informacijama, žena na biciklu podletela pod traktor.

Kako navode očevici, udarac je bio veoma jak, a na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta. Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do sudara, niti o stepenu povreda žene koja je učestvovala u sudaru.

Foto: Kurir.rs/D. Š.

Kako se saznaje, žena je biciklom izlazila iz sporedne ulice, nakon čega je došlo do sudara sa traktorom.

Policija bi nakon uviđaja trebalo da utvrdi sve okolnosti ove saobraćajne nesreće.