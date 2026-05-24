U centru Martinaca večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je bicikl podleteo pod traktor. Prema prvim informacijama ima povređenih, a policija obavlja uviđaj
Težak udes
TEŠKA NESREĆA U MARTINCIMA! Bicikl podleteo pod traktor u centru sela! (FOTO)
Slušaj vest
U centru Martinaca večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je, prema prvim nezvaničnim informacijama, žena na biciklu podletela pod traktor.
Kako navode očevici, udarac je bio veoma jak, a na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta. Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do sudara, niti o stepenu povreda žene koja je učestvovala u sudaru.
Foto: Kurir.rs/D. Š.
Kako se saznaje, žena je biciklom izlazila iz sporedne ulice, nakon čega je došlo do sudara sa traktorom.
Foto: Kurir.rs/D. Š.
Policija bi nakon uviđaja trebalo da utvrdi sve okolnosti ove saobraćajne nesreće.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši