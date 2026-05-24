Na putu Padina–Pančevo kod mesta Crepaja večeras je izbio požar na autobusu koji je u potpunosti izgoreo. Putnici su na vreme evakuisani i nema povređenih
Užas
AUTOBUS U POTPUNOSTI IZGOREO, OSTALA SAMO LJUŠTURA! Strašan prizor kod Pančeva: Snimak je UŽASAN (VIDEO)
Večeras oko 19 časova došlo je do požara na autobusu na putu Padina - Pančevo, u mestu Crepaja.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", od autobusa je nakon buktinje ostala samo školjka!
Dodaje se da su, srećom, svi putnici uspeli bezbedno da napuste vozilo, te nema povređenih lica.
Uviđajem će biti poznato kako je došlo do požara.
Kurir.rs
