Večeras oko 19 časova došlo je do požara na autobusu na putu Padina - Pančevo, u mestu Crepaja.

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", od autobusa je nakon buktinje ostala samo školjka!

Dodaje se da su, srećom, svi putnici uspeli bezbedno da napuste vozilo, te nema povređenih lica.

Uviđajem će biti poznato kako je došlo do požara.