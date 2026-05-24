Čovek koji je oko 18 sati pao sa zgrade u Pešačkoj zoni hitno je nakon dijagnostike povreda u Opštoj bolnici Prokuplje prebačen u niški UKC, potvrđeno nam je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Pacijent I. R. (48) večeras je, u 19.13 časova, vozilom Hitne pomoći Prokuplje dovezen u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja nakon pada sa visine od nekoliko metara.

Po prijemu je odmah sprovedena kompletna dijagnostika, uključujući RTG preglede, a pacijenta je pregledao i dežurni hirurg.

- Konstatovane su teške telesne povrede, nakon čega je pacijent dalje zbrinut u skladu sa medicinskim procedurama i upućen u UKC Niš na dalje lečenje - saopšteno nam je u Zdravstveom centru Prokuplje.

Sve se dogodilo oko 18 časova i prema izjavama građana koji su u to vreme bili na šetalištu, samo se čuo tup udarac.

