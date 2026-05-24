Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Blačanin D.T. (79) tokom prepodneva popio je, kako se tvrdi sredstvo za čišćenje, a tek u popodnevnim satima osetio je tegobe. Hitno je sanitetom Doma zdravlja Blace prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje, gde je dijagnostika u toku.

Prema informaicjama do kojih smo došli, reč je o osobi koja ima demenciju i koja je izgleda jutros oko 10 časova popila tečnost za čišćenje koja je stranog porekla.

Negde u kasnim popodnevnim satima osetio je gušenje i tegobe, te je hitno sanitetom prebačen u prokupačku bolnicu gde je dijagnostika povreda u toku.