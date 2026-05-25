Mlada doktorka iz Sremske Mitrovice teško je povređena večeras u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u centru Martinaca, kada je, prema prvim informacijama, biciklom podletela pod traktor koji se kretao glavnim putem.

Kako Kurir saznaje, povređena je doktorka M. N (27), zaposlena na prijemu Urgentnog centra u Sremskoj Mitrovici.

Prema informacijama iz zdravstvenih krugova, ona je nakon ukazane pomoći hitno transportovana u tercijarnu zdravstvenu ustanovu, najverovatnije u Beograd ili Novi Sad.

- Zadobila je teške telesne povrede. Ima prelom baze lobanje, ali srećom nema krvarenja na mozgu. Sve vreme je bila svesna, komunikativna i stabilna. Ima i otvorene prelome desne podlaktice i nadlaktice - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Očevici navode da je udarac bio silovit i da su se odmah nakon nesreće okupili građani koji su pokušali da pomognu povređenoj devojci do dolaska Hitne pomoći.

Za sada nema zvaničnih informacija o tačnim okolnostima nesreće, a policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako je došlo do sudara traktora i bicikla.