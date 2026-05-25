Slušaj vest

Mlada doktorka iz Sremske Mitrovice teško je povređena večeras u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u centru Martinaca, kada je, prema prvim informacijama, biciklom podletela pod traktor koji se kretao glavnim putem.

Kako Kurir saznaje, povređena je doktorka M. N (27), zaposlena na prijemu Urgentnog centra u Sremskoj Mitrovici.

Prema informacijama iz zdravstvenih krugova, ona je nakon ukazane pomoći hitno transportovana u tercijarnu zdravstvenu ustanovu, najverovatnije u Beograd ili Novi Sad.

- Zadobila je teške telesne povrede. Ima prelom baze lobanje, ali srećom nema krvarenja na mozgu. Sve vreme je bila svesna, komunikativna i stabilna. Ima i otvorene prelome desne podlaktice i nadlaktice - kaže izvor upoznat sa slučajem.

WhatsApp Image 2026-05-24 at 20.54.49.jpg
Foto: Kurir.rs/D. Š.

Očevici navode da je udarac bio silovit i da su se odmah nakon nesreće okupili građani koji su pokušali da pomognu povređenoj devojci do dolaska Hitne pomoći.

Za sada nema zvaničnih informacija o tačnim okolnostima nesreće, a policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno kako je došlo do sudara traktora i bicikla.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTEŠKA NESREĆA U MARTINCIMA! Bicikl podleteo pod traktor u centru sela! (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-24 at 20.54.49.jpg
HronikaSTRAŠNA SAOBRAĆAJKA KOD MARTINACA, POVREĐENA DEVOJČICA! Dete hitno prebačeno u bolnicu, razbijena vozila ostala pored puta (FOTO)
saobracajna-nesreca.jpg
HronikaSAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD PRUŽNOG PRELAZA MARTINCI: Automobil sleteo s puta u Sremskoj Mitrovici (FOTO)
273710524-233052652372912-43992826716470321-n.jpg
HronikaNESREĆA U MARTINCIMA: Zgazio biciklistu pa pobegao!
policija.jpg