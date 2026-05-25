Slušaj vest

Dvadesetčetvorogodišnji Mihajlo D., osumnjičen da je hicima iz revolvera ranio vlasnika poznatog restorana u Novom Beogradu, pre zločina ušao je u restoran i seo za sto dijagonalno od onog za kojim je sedeo vlasnik sa poznanikom.

Kako se vidi na video-snimku sa sigurnosnih kamera iz unutrašnjosti restorana, on je u jednom trenutku izvadio pištolj i dok je još sedeo počeo da puca u pravcu vlasnika.

Da li smo bezbedni na javnim mestima, za emisiju "Redakcija", govorio je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije.

- Nakon ovog slučaja na Novom Beogradu, ispada da više ne možemo u miru izaći i popiti piće ili pojesti nešto. Nažalost, vraćamo se scenama koje podsećaju na devedesete godine i bezbednost je ozbiljno ugrožena. Više ne znamo gde možemo bezbrižno da sedimo, čak ni u elitnim restoranima, jer se na takvim mestima kreću ljudi iz kriminalnog miljea - počeo je Marković.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije Foto: Kurir Televizija

Pitanje bezbednosnih procedura

Marković ističe da je reakcija pripadnika SAJ-a bila hrabra, ali upozorava da čitav slučaj otvara ozbiljna pitanja o načinu angažovanja i postupanju elitnih jedinica van službe.

- Reakcija pripadnika SAJ-a koji je intervenisao tokom pucnjave jeste herojski čin i nema dileme da su pokazali hrabrost. Pronađen je čovek koji je pokušao da ubije vlasnika restorana, ali se istovremeno postavlja pitanje procedure. Pripadnik SAJ-a ne bi smeo da interveniše u civilu. Kada specijalne jedinice postupaju službeno, one moraju biti u punoj opremi i pod jasnom komandom. Takvi ljudi treba da intervenišu kada su na dužnosti, sa pancirima i kompletnom opremom. Samo tako mogu na pravi način da zaštite i sebe i državu.

Kako je naveo, pripadnici elitnih jedinica moraju da postupaju isključivo po jasno definisanim pravilima, zbog čega se sada postavljaju pitanja o okolnostima njihovog prisustva i reagovanja tokom incidenta.

- Kod pripadnika elitnih jedinica ne bi smelo da postoji impulsivna reakcija. To nije običan policajac, već pripadnik SAJ-a, elitne jedinice. Njegov starešina mora da zna gde se nalazi i zbog čega je tamo. Zato se sada otvara čitav niz pitanja. Pre svega, šta je radio na tom mestu i zbog čega je bio tamo. Kasnije, ako bi se dogodila tragedija, svi bi se pitali kako je moguće da je jedan pripadnik elitne jedinice intervenisao bez opreme i podrške. Takve zadatke treba da obavljaju ljudi koji su za to angažovani i pripremljeni u tom trenutku.

Foto: Kurir

- Situacija je mogla da prođe mnogo teže, tj sa mnogo težim posledicama. Napadač je već bio pucao i ranio vlasnika restorana. Da je tada potegao oružje i na pripadnika SAJ-a, posledice bi bile nesagledive. Ne sporim njegovu hrabrost, jer neko ko radi u takvoj jedinici sigurno poseduje izuzetnu hrabrost, ali procedure postoje upravo zato da bi se izbegle tragedije. Postavlja se pitanjezbog čega se nalazio na tom mestu i da li je možda bio angažovan na obezbeđenju. To su stvari koje nadležni sada moraju da utvrde - za emisiju "Redakcija", zaključio je Marković.

04:06 PITANJE JE ŠTA JE PRIPADNIK ELITNE JEDINICE RADIO U RESTORANU Marković o pucnjavi u elitnom restoranu na Novom Beogradu: "Ponavljaju se scene iz devedesetih" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs