Dati nekome posao i poveriti mu svoj dom za većinu ljudi znači i ukazati ogromno poverenje. Međutim, jedna žena to poverenje je brutalno zloupotrebila - iz tajnog špajza u zidu, za koji nisu znala ni deca vlasnika kuće, ukrala je čak 30.000 evra, a potom mirno sela sa njima da popije kafu kao da se ništa nije dogodilo.

U šokantnoj ispovesti Rada Dabić, za emisiju "Redakcija", iz Šapca otkriva kroz kakav je pakao prošla nakon što se suočila sa teškim optužbama i situacijom u kojoj je, kako kaže, u prvom trenutku čak i njen sopstveni sin bio pod sumnjom policije.

- Počinje tako što sam, po preporuci jedne prijateljice, u svoj stan dovela ženu i ukazala joj poverenje, poverivši joj ključeve, da povremeno dolazi i obavi osnovno čišćenje. Vremenom je izgradila odnos poverenja, dolazila je jednom u 15 dana i radila uobičajene poslove poput brisanja prašine, pranja prozora i sličnog, a ja sam joj potpuno verovala - počela je Dabić.

Nestanak novca iz skrivenog dela stana

Dabić je navela da je poverenje prema osobi koja je dolazila u njen stan zloupotrebljeno, nakon čega je usledio nestanak veće sume novca i uključivanje policije.

- Međutim, ispostavilo se da je to poverenje zloupotrebljeno - u jednom trenutku iz stana je nestala suma od 30.000 evra. Novac je bio sakriven u posebnoj šupljini u ormaru, za koju nisu znala ni moja deca, a koja je očigledno otkrivena i ispražnjena. Nakon što sam shvatila da je novac nestao, odmah sam pozvala policiju.

U početnoj fazi istrage sumnje su pale na mog sina, ali su kasnije nakon ispitivanja i poligrafa usmerene na drugu osobu koja je menjala iskaz tokom postupka, nastavila je.

- U početku su sumnje pale na mog sina, čak su bili gotovo sigurni da je on umešan, ali je nakon poligrafa koji je prošao bez problema ta sumnja odbačena. Osumnjičena je kasnije i sama saslušana, gde je pala na svim pitanjima, a tokom postupka je menjala iskaz i smanjivala iznos koji je priznala da je uzela.

- Iako je na početku priznala da je u pitanju 30.000 evra, kasnije je pred tužilaštvom taj iznos umanjen, dok je tokom suđenja delimično priznala i manji deo otuđenog novca. Posebno me je pogodilo to što od te žene nisam čula kajanje niti izvinjenje. Očekivala sam drugačiji epilog i iskreno pokajanje, ali sam umesto toga doživela šok tokom izricanja presude, jer je sud priznao manji iznos od onog koji je ona navodila. Postupak je i dalje u toku, i nadam se da će apelacioni sud sagledati sve činjenice i eventualne propuste u postupku u Šapcu - za emisiju "Redakcija", zaključila je Dabić.

