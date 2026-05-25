Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U centru Beograda, na Dorćolu, jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je, na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice, tramvaj, prema prvim i nezvaničnim informacijama, iskočio iz šina i zakucao se u zgradu.

1/8 Vidi galeriju Tramvaj udario u zgradu u ulici Cara Dušana Foto: Kurir

Nezvanično, prema prvim informacijama, ima povređenih i osoba u šoku.

1/5 Vidi galeriju Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu u ulici Cara Dušana u Beogradu Foto: Kurir

Hitna pomoć je na licu mesta i ukazuje im pomoć. Koliko povređenih i kog su stepena povrede zasad nije poznato.

00:07 Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu Izvor: Kurir

Tramvajski saobraćaj u ovom delu grada je obustavljen i tramvaji u tom delu Beograda trenutno stoje.

01:50 Tramvaj se zakucao u zgradu Izvor: Kurir