KURIR NA LICU MESTA, PRVI SNIMCI! TRAMVAJ SE ZAKUCAO U ZGRADU U CENTRU BEOGRADA: Iskočio iz šina, teška nesreća u ulici Cara Dušana na Dorćolu (FOTO/VIDEO)
U centru Beograda, na Dorćolu, jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je, na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice, tramvaj, prema prvim i nezvaničnim informacijama, iskočio iz šina i zakucao se u zgradu.
Tramvaj udario u zgradu u ulici Cara Dušana Foto: Kurir
Nezvanično, prema prvim informacijama, ima povređenih i osoba u šoku.
Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu u ulici Cara Dušana u Beogradu Foto: Kurir
Hitna pomoć je na licu mesta i ukazuje im pomoć. Koliko povređenih i kog su stepena povrede zasad nije poznato.
Tramvajski saobraćaj u ovom delu grada je obustavljen i tramvaji u tom delu Beograda trenutno stoje.
