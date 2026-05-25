Slušaj vest

U Novom Sadu jutros je došlo do lančanog sudara na Bulevaru patrijarha Pavla kada je gradski autobus udario u više vozila koja su stajala na semaforu.

Prema nezvaničnim informacijama, pre sudara došlo je do problema na kočionom sistemu autobusa. Više lica je povređeno, ali prema prvim informacijama nema teže povređenih.

 Kurir.rs/Instagram 192/Instagram NSUživo

Ne propustiteHronikaKURIR NA LICU MESTA, PRVI SNIMCI! TRAMVAJ SE ZAKUCAO U ZGRADU U CENTRU BEOGRADA: Iskočio iz šina, teška nesreća u ulici Cara Dušana na Dorćolu (FOTO/VIDEO)
collage.jpg