Gradski autobus udario u više vozila koja su stajala na semaforu.
NIKAD DUŽI LANČANI U NOVOM SADU: Gradski autobus se zakucao u kolonu automobila na Bulevaru patrijarha Pavla (FOTO/VIDEO)
U Novom Sadu jutros je došlo do lančanog sudara na Bulevaru patrijarha Pavla kada je gradski autobus udario u više vozila koja su stajala na semaforu.
Prema nezvaničnim informacijama, pre sudara došlo je do problema na kočionom sistemu autobusa. Više lica je povređeno, ali prema prvim informacijama nema teže povređenih.
Kurir.rs/Instagram 192/Instagram NSUživo
