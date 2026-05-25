Slušaj vest

Kruševljanin D.S. (25) odležaće osam godina zatvora jer je u noći između 2. i 3. juna 2024. godine u njenoj kući u jednom selu u okolini ovog grada, brutalno tukao i silovao svoju tada devetnaestogodišnju bivšu vanbračnu suprugu.

Viši sud u Kruševcu je 29. septembra 2025. godine D.S. osudio na devet i po godina robije, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu delimično usvojio žalbu njegovog branioca pa mu je izrekao pravnosnažnu presudu od osam godina zatvora.

Međutim, njegov branilac je protiv ove odluke podneo vanredni pravni lek, Zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Srbije smatrajući da je prilikom suđenja njegovom klijentu povređen zakon. Vrhovni sud je nakon razmatranja presuda suda u Kruševcu i Kragujevcu smatrao da je D.S. suđeno zakonito pa je on izgubio i poslednju šansu da izbegne osmogodišnju zatvorsku kaznu.

Presuda

Kako se navodi u presudi Vrhovnog suda u koju smo imali uvid, branilac D.S. je smatrao da u opisu dela koje je on izvršio nedostaje bitan element silovanja odnosno da se ni u optužnici ni u presudama ne navodi formulacija "čime je slomljen otpor oštećene". Takođe, smatrao je da sudovi prilikom ocene da li je postojalo silovanje nisu uzeli u obzir subjektivne probleme koje je imao navodni napadač te činjenicu da je žrtva u jednom trenutku prestala da pruža otpor.

Vrhovni sud je sa svoje strane smatrao da su se u radnjama D.S. stekla sva obeležja krivičnog dela silovanje.

Kako se navodi u odluci najviše sudske instance, on je u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i bitno, upotrebom sile prinudio na obljubu oštećenu, inače svoju bivšu vanbračnu suprugu. Došao je do njene porodične kuće, lupao na vrata i kada mu je ona otvorila, uhvatio je za vrat, tražio je mobilni telefon kako bi proverio njene kontakte, pesnicom joj je zadao više udaraca po licu i telu, a zatim joj je ugasio cigaretu ispod desnog oka.Zatim je svukao i nju i sebe i pored toga što ga je ona plačući molila da ode, prinudio je na seksualni odnos.

Razmatrajući činjenični opis dela i presude nižestepenih sudova, Vrhovni sud je ustanovio da je Zahtev za zaštitu zakonitosti neosnovan odnosno da nije došlo do povrede zakona na štetu osuđenog D.S.

Predlog branioca

Sud je smatrao da nema osnova za prihvatanje predloga branioca da se primeni princip in dubio pro reo, odnosno da u slučaju postojanja sumnje slučaj reši u korist okrivljenog. Osporavajući postojanje krivičnog dela silovanje, branilac je naveo da su okrivljeni i oštećena bili u vanbračnoj zajednici, da nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na postojanje prisile, te da je ona, s ozbirom na svoju profesiju posedovala sposobnost da primeni odbranu, ali da to nije učinila niti je pozvala u pomoć ukućane.

Međutim, sud je smatrao da ovi navodi s obzirom na to da ulaze u domen osporavanja činjeničnog stanja, ne predstavljaju osnov za podnošenje Zahteva za zaštitu zakonitosti pa je u ovom delu ovaj pravni lek odbacio kao nedozvoljen.