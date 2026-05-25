"ČULI SMO KUKNJAVU, ŽENSKI GLAS, OPŠTE RASULO JE BILO" Tramvaj se zakucao u zgradu na Dorćolu, povređeno najmanje 10 osoba, prevezla ih Hitna (foto, video)
Nakon što je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu na uglu Ulica cara Dušana i Knićačinove na Dorćolu u Beogadu, na povrede se žalilo desetak ljudi, saznaje Kurir na licu mesta.
Tramvaj je, iz za sada nepoznatih razloga, izleteo iz šina i udario u stambeno-poslovnu zgradu. Prema prvim informacijama, u udesu je povreðeno 10 osoba koji su zadobili lakše telesne povrede i vozilima Hitne pomoći prevezeni su u Urgentni centar. Stanje vozača i dalje nije poznato.
Kako su ispričali očevici, najverovatnije je u pitanju ostavljena otvorena skretnica.
- Čuo se jak udarac, kad smo izašli da vidimo šta se događa, videli smo tramvaj da se zakucao u zgradu.Tramvaj je trebalo da nastavi pravo. Čuli smo kuknjavu, ženski glas. Ljudi su bili u šoku. Brzo se pojavila policija i Hitna pomoć, obezbedili su prostor i krenuli sa odvođenjem povređenih - rekao je očevidac i dodao:
- Ovde se već drugi ili treći put dešava udes. Tramvaj je išao malo brže jer je trebalo da nastavi pravo, a neko je ostavio otvorene šine za skretanje. Komšija koji je video nesreću naveo je da je situacija bila vrlo dramatična. Izleteo je iz šina i pravo u zgradu! Opšte rasulo je bilo. Putnici su šutiralu vrata i prozore u panici da izađu. Neka vrata nisu mogla da se otvore - ispričao je jedan od očevidaca teške nesreće na Dorćolu.