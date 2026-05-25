Kako je za Kurir ispričao Strahinja, radnik iz kafića na Dorćolu, u blizimi kog je jutros tramvaj izleteo iz šina i udario u zgradu, tramvaj je išao svojom redovnom rutom, ali se pretpostavlja da skretnice nisu bile dobro nameštene, što je dovelo do iskakanja.

- Tramvaj je ispao iz šina i počeo je kaldrmom da ide, zvuk je bio jak, baš jak, kao da je zremljotres u pitanju. To se čulo sve do momenta dok nije udario u zgradu, a kada je udario, nastala je opšta panika. Ljudi koji su bili u tramvaju su vrištali. Tramvaj nije bio prepun, ali bilo je dvadesetak putnika sigurno - prepričava Strahinja dramatične scene sa Dorćola.

Kako dalje kaže, ljudi su u panici počeli da izlaze iz tramvaja kroz prozore, pošto vrata isprva nisu mogla da se otvore.

- Bukvalno su lomili prozore, haos. Došlo je jedno četiri, pet vozila Hitne pomoći. Nosili su povređene na nosilima, tako da bilo je dosta povređenih...I policija je brzo stigla. Ljudi su se okupili brzo, hteli su da pomognu - rekao je očevidac i dodao da je tramvaj vozila žena.

- Video sam gospođu i koliko sam mogao da vidim ona nije pretrpela vidljive povrede. S obzirom na to da je prednjim delom tramvaj udario u zgradu i da je taj deo potpuno ulubljen, mi smo mislili da je ona izvukla najdeblji kraj, ali nije. Video sam je na nogama - dodao je Strahinja.

Podsetimo, nesreća se dogodila jutros na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove, a ekipe Hitne pomoći prevezli su najmanje 10 osoba u Urgentni centar.



- Oni su u Ambulanti reanimacije i trenutno im se ukazuje ortopedska, hirurška i neurohirurška pomoć - kaže izvor Kurira.