Među povređenim putnicima iz tramvaja koji je jutros oko 9.30 sati iskočio iz šina i zakucao se u zgradu na Dorćolu, ima i dvoje dece!

Kako saznajemo, maloletnici su sanitetom Hitne pomoći prevezeni u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici.

- Pet ekipa Hitne pomoći bilo je na terenu i zbrinjavalo je povređene. Jedanaest odraslih osoba je prevezeno u Urgentni centar, dok je dvoje dece prevezeno u Tiršovu. Putnici su se žalili uglavnom na ortopedske povrede i u toku je njihovo zbrinjavanje. U ovom trenutku stepen njihovih povreda ne može sa sigurnošću da se odredi, dijagnostika je još u toku - objašnjava nam izvor. Kako su očevici ispričali lekari iz Hitne su pojedine povređene na nosilima doneli do saniteta.

Saobraćajna nesreća dogodila se na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove, a prema prvim procenama pretpostavlja se da skretnica nije bilo pravilno podešena, zbog čega je tramvaj iskočio iz šina i udario u pravno-poslovnu zgradu.

Očevici su ispričali da su scene posle udarca bile dramatične i haotične.

- U tramvaju je bilo dvadesetak putnika sigurno. Kada je to udarilo, oni su počeli da vrište, čuli su se ženski glasovi. Panično su želeli da izađu napolje, ali vrata nisu odmah mogla da se otvore, pa su neki ljudi bukvalno lomili proloze i tako izlazili - opisali su očevici sa Dorćola.

Čitav prednji deo tramvaja je ulubljen, a šoferšajbna je pukla.

- Vozila je žena, videli smo je. Ona je bez vidljivih povreda koliko smo mogli da primetimo. Uplašili smo se za nju, jer je prednjim delom direktno udarila u zgradu. Mislili smo da je izvukla najdeblji kraj, međutim izgleda da nije, što je dobro - dodao je naš sagovornik.

Policija na licu mesta obavlja uviđaj nakon čega će se znati više detalja o uzrocima ove nesreće.