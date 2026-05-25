Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nesreće koja se jutros desila na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.

- Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povređeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta. Prema preliminarnim informacijama i do sadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedna od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provera položaja same skretnice. Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize - saopšteno je iz GSP "Beogad".

Kako dalje navode, oni izražavaju iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice i svima žele brz i uspešan oporavak.