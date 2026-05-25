Policijska uprava Novi Sad
HAPŠENJE U NOVOM SADU: Policija upala u dva stana i zaplenila drogu i oružje (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su L. M. (22) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
- Pretresom dva stana u Novom Sadu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 5,4 kilograma marihuane, 35 grama kokaina i digitalnu vagu - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Droga zaplenjena u Novom Sadu, a nađeno i oružje Foto: PU Novi Sad
Takođe, pronađen je i nelegalni pištolj sa pripadajućim okvirom i mecima.
- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu - saopšteno je iz policije.
