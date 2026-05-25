Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu prisustvovao je uviđaju saobraćajne nezgode koja se dogodila danas, 25. maja 2026. godine, oko 9:20 časova na uglu ulice Cara Dušana i ulice Knićaninove do koje je došlo usled iskakanja tramvaja iz šina.

- Tramvaj se zaustavio udarivši u zgradu, a javni tužilac je na licu mesta naložio da se izvrši hitni tehnički pregled tramvaja, zatim da se izuzmu kamere video nadzora, da uzmu izjave od učesnika saobraćajne nezgode i drugih prisutnih građana, kao i da se prikupe svi drugi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja.

- 15 lica, uključujući vozača tramvaja, nalaze se u zdravstvenim ustanovama radi pružanja pomoći. Nakon što se prikupe svi potrebni podaci, biće doneta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaveštena - naveli su oz tužilaštva.

Podsetimo, očevici udesa su ispričali da su scene posle udarca bile dramatične i haotične.

- U tramvaju je bilo dvadesetak putnika sigurno. Kada je to udarilo, oni su počeli da vrište, čuli su se ženski glasovi. Panično su želeli da izađu napolje, ali vrata nisu odmah mogla da se otvore, pa su neki ljudi bukvalno lomili proloze i tako izlazili - opisali su očevici sa Dorćola.

Čitav prednji deo tramvaja je ulubljen, a šoferšajbna je pukla.

- Vozila je žena, videli smo je. Ona je bez vidljivih povreda koliko smo mogli da primetimo. Uplašili smo se za nju, jer je prednjim delom direktno udarila u zgradu. Mislili smo da je izvukla najdeblji kraj, međutim izgleda da nije, što je dobro - dodao je naš sagovornik.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj nakon čega će se znati više detalja o uzrocima ove nesreće.