Teška saobraćajna nesreća dogodila se u centru Beograda, na uglu Vlajkovićeve ulice i Svetogorske, danas oko 13 sati.

Prema informcijama sa lica mesta, u saobraćajnoj nesreći su učestvovali jedan automobil marke "opel" i dva motora. Najpre su se sudarili auto i jedan motor, a potom su oborili i drugi motor, koji je bio parkiran na ulici.

Povređene su tri osobe koje leže na trotoaru. Oko njih se okupio veliki broj građana koji im pružaju pomoć.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil marke "opel korsa" skretao u Vlajkovićevu ulicu iz Svetogorske i kako se sumnja, najverovatnije oduzeo prvenstvo prolaza motociklisti koji se kretao Svetogorskom.

- Žena i muškarac koji su povređeni leže na zemlji, ali u svesnom su stanju. Treća osoba, muškarac, ima oguljotine na leđima - rekao je očevidac.

Sva tri vozila imaju vidljiva oštećenja.