Prava drama odigrala se danas oko 11 sati u Prokuplju kada su se dvojica muškaraca potukla, a potom je jedan od njih potegao pištolj i zapucao! Kako nezvanično saznajemo, pištolj iz kog je pucano je takozvani "plašljivac".

Kurir je došao u posed uznemirujućeg video-snimka, na kom se vidi deo tuče dvojice muškarca u centru Prokuplja, nedaleko od pešačke zone.

00:04 Tuča i pucnjava u Prokuplju Izvor: Kurir

- Na snimku se vidi kako jedan muškarac leži na asfaltu, dok drugi sedi na njemu i sve vreme ga krvnički, iz sve snage, udara u glavu pištoljem. Udarci su bili vezani, bilo ih je minimum pet. U jednom trenutku se čuje kako neko viče: "Dosta, dosta, bre!" - kaže naš izvor šta se čuje na pomenutom snimku.

Kako dalje klaže sagovornik Kurira, tuča je bila vrlo brutalna, muškarci su se otimali oko pištolja i naizmenično udarali, a u jednom trenutku jedan od njih dvojice je ispalio hice u pravcu ovog drugog i pogodio ga je, navodno, u glavu.

Očevici su pozvali policiju, a patrola je brzo došla na lice mesta.

- Policija je brzo došla, ali je jedan od dvojice aktera dramatičnog događaja pobegao, a ostao je da leži čovek koji je i pogođen u glavu tim metkom iz "plašljivca", ako je uopšte to u pitanju. Zaista ne znam. Bilo je baš dramatično. Policajci su pucali u vazduh kada su se pojavili - kaže svedok onoga što se dešavalo u centru Prokuplja.

Jedan od učesnika incidenta u Prokuplju Foto: Kurir

U toku je pretraga terena i potraga za osobom koja je ispalila hitac, a povređeni čovek, kog su policajci zatekli na kolovozu, je vezan lisicama.