Slušaj vest

Muškarac ruskog porekla tereti se da je 21. maja u Ćumičevom sokačetu zapalio kafić, a potom pobegao sa lica mesta. Osumnjičeni D.K. (34) uhapšen je danas, pet dana nakon nemilog događaja u centru Beograda.

Redakcija Kurira je došla do šokantnog video-snimka sa sigurnosnih kamera na kojem se jasno vidi trenutak napada, kao i napadač.

01:35 Snimak paljenja lokala u Ćumičevom sokačetu Izvor: Privatna arhiva

Na snimku se vidi kako osumnjičeni D. K. (34), sa kapuljačom na glavi, prilazi lokalu. On je u rukama nosio flašu sa zapaljivom tečnošću, kojom je isprskao objekat. Nekoliko trenutaka muškarac je oprezno proveravao da li ima svedoka, a kada se uverio da ga niko ne vidi, zapalio je tečnost koja je u trenutku buknula.

Nakon što je buknula vatra, napadač je ekspresno pobegao.

Kako nezvanično saznajemo, mogući motiv paljenja kafića u Čumićevom sokačetu, čiji je vlasnik takođe državljanin Rusije,pominje se lični sukob osumnjičenog i osobe koja dolazi u pomenuti kafić.

- Muškarac je prvo došao u lokal i zbog ličnog konflikta sa jednim od gostiju zapretio da će zapaliti bar,ako ne dobije njegovu adresu. Nekoliko dana kasnije lokal je zaista zapaljen. Bar se nalazi neposredno pored stambenih zgrada, tako da je požar mogao da ugrozi i ljude koji žive u okolini - rekao je izvor za Kurir i dodao:

Foto: Privatna arhiva

- Prema tvrdnjama vlasnika uništenog kafića, svi dokazi su predati policiji, ali osumnjičeni je nakon toga pet dana slobodno šetao gradom. U tom periodu se ponovo pojavljivao u blizini bara i pretio vlasniku i suvlasnici da će se vratiti sa granatom.

- Vlasnici tvrde da je policija više puta pozivana. Osumnjičeni je na kraju zadržan u pritvoru, nakon što su ga ljudi sami prepoznali i zaustavili. Sada postoji bojazan da bi mogao da bude pušten - kaže izvor blizak vlasnicima lokala.

Oglasio se MUP nakon hapšenja

- Kako se sumnja, on je 21. maja, oko 4.20 časova, zapaljivom tečnošću polio prostor bašte ugostiteljskog objekta u Ulici Čumićevo sokače, usled čega je došlo do požara. Nakon izvršenog krivičnog dela, osumnjičeni je nastavio sa pretnjama po život i telo, kao i imovinu oštećenih - navedeno je u saopštenju MUP i dodato: